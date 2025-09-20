La Tour des Arquets Tour des Arquets Cambrai

La Tour des Arquets Tour des Arquets Cambrai samedi 20 septembre 2025.

La Tour des Arquets Samedi 20 septembre, 14h00 Tour des Arquets Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Point stratégique de la ville de Cambrai, la tour des Arquets permettait d’inonder les fossés des remparts pour protéger la ville. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez librement visiter l’intérieur de cette tour du XIVè siècle, une des rares fortifications encore visible de Cambrai.

Tour des Arquets 18 Rang Croix aux Poteries, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Yannick Prangère