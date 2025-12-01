La tour enchantée

Parc Buffon (terrasse supérieure) Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Pour célébrer la fin d’année, rendez-vous au parc Buffon pour vivre un moment magique et gratuit une projection monumentale animée sur la tour de l’Aubespin, vestige emblématique de l’ancienne forteresse médiévale de Montbard .

Du haut de ses 46 mètres, cette tour historique se transforme le temps d’une soirée en toile géante pour accueillir En attendant Noël, au fil des saisons , un spectacle immersif qui invite petits et grands à patienter jusqu’aux fêtes en parcourant les quatre saisons.

Rendez-vous le samedi 20 décembre dès 18h sur la terrasse supérieure du parc Buffon pour deux projections de 15 minutes chacune (à 18h et à 18h30).

Gratuit | Tout public .

Parc Buffon (terrasse supérieure) Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : La tour enchantée

German : La tour enchantée

Italiano :

Espanol :

L’événement La tour enchantée Montbard a été mis à jour le 2025-10-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)