La Tour Morillon fête l’automne Saint-Amand-Montrond
La Tour Morillon fête l’automne Saint-Amand-Montrond vendredi 3 octobre 2025.
La Tour Morillon fête l’automne
11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-03 14:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Pâtisseries maison, lecture de contes, chant de cucurbitacées, décoration automnale
La tour Morillon fête l’automne avec une réouverture exceptionnelle de son salon de thé:
à vous les bons gâteaux maison à saveur automnale ! les thés raffinés à tomber par terre !
et des animations … RIEN QUE POUR VOUS !!! .
11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 74 80 tourmorillon@gmail.com
English :
Homemade pastries, storytelling, cucurbit singing, autumn decorations
German :
Selbstgebackenes, Märchenlesung, Singen von Kürbisgewächsen, Herbstdekoration
Italiano :
Dolci fatti in casa, narrazione di storie, canto delle cucurbitacee, decorazioni autunnali
Espanol :
Repostería casera, cuentacuentos, canto de las cucurbitáceas, adornos otoñales
L’événement La Tour Morillon fête l’automne Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-09-23 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE