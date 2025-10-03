La Tour Morillon fête l’automne Saint-Amand-Montrond

La Tour Morillon fête l’automne

Début : Samedi 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-03

Pâtisseries maison, lecture de contes, chant de cucurbitacées, décoration automnale

La tour Morillon fête l’automne avec une réouverture exceptionnelle de son salon de thé:

à vous les bons gâteaux maison à saveur automnale ! les thés raffinés à tomber par terre !

et des animations … RIEN QUE POUR VOUS !!! .

11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 74 80 tourmorillon@gmail.com

English :

Homemade pastries, storytelling, cucurbit singing, autumn decorations

German :

Selbstgebackenes, Märchenlesung, Singen von Kürbisgewächsen, Herbstdekoration

Italiano :

Dolci fatti in casa, narrazione di storie, canto delle cucurbitacee, decorazioni autunnali

Espanol :

Repostería casera, cuentacuentos, canto de las cucurbitáceas, adornos otoñales

