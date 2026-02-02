La Tour Nivelle Calligraphie sur marque-page Courlay

La Tour Nivelle Calligraphie sur marque-page

La Tour Nivelle Courlay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

La visite animée costumée de la classe sera proposée aux visiteurs. Sous la surveillance de l’institutrice , revivez les moments qui ponctuaient la journée d’un écolier au début du XXe siècle. Récompenses, punitions, morale et dictée…

Un atelier manuel de calligraphie sur marque-page sera proposé aux petits comme aux grands après la visite. .

La Tour Nivelle Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 37 tournivelle@wanadoo.fr

