La Tour Nivelle Calligraphie sur marque-page Courlay

La Tour Nivelle Calligraphie sur marque-page
La Tour Nivelle Courlay Deux-Sèvres
La visite animée costumée de la classe sera proposée aux visiteurs. Sous la surveillance de l’institutrice , revivez les moments qui ponctuaient la journée d’un écolier au début du XXe siècle. Récompenses, punitions, morale et dictée…
Un atelier manuel de calligraphie sur marque-page sera proposé aux petits comme aux grands après la visite. .
La Tour Nivelle Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 37 tournivelle@wanadoo.fr
