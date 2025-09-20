« La tour Perret se raconte » : animations et dédicaces Couvent Sainte-Cécile Grenoble

« La tour Perret se raconte » : animations et dédicaces Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Couvent Sainte-Cécile Isère

En accès libre dans la chapelle du couvent Sainte-Cécile.

Accès au cabinet Rembrandt et aux expositions temporaires, tarif unique : 5€ / pers., gratuit -18 ans.

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage La tour Perret se raconte, petits et grands sont invités à (re)découvrir ce monument phare de l’architecture des années 1920. En attendant sa réouverture au public, apprenez-en plus sur son histoire, sa construction et le chantier de rénovation en cours.

Séance de dédicaces en présence des auteurs de 11h à 12h.

Activités jeunesse toute la journée.

Couvent Sainte-Cécile 37, rue Servan, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.couventsaintececile.com http://www.facebook.com/couventsaintececile Le couvent Sainte-Cécile fut construit au XVIIe siècle pour abriter l’ordre des Bernardines de la Divine Providence. Elles en furent chassées lors de la Révolution. Le couvent fut affecté à l’armée, qui l’occupa jusqu’en 2001, tandis que la chapelle abrita successivement un cinéma, un dancing et enfin un théâtre. Les Éditions Glénat l’ont racheté pour le restaurer (façade, cloître, vitraux, grand escalier de pierre et enfin jardin) et y installer leur siège social.

Le fonds Glénat pour le patrimoine et la création a été créé en 2013 à Grenoble pour animer la vie culturelle du couvent Sainte-Cécile. La création d’expositions originales reste l’investissement culturel le plus fort aux côtés des concerts, conférences, dîners caritatifs et des activités pédagogiques et de médiation auprès du jeune public.

Le Fonds Glénat est aujourd’hui dépositaire des collections d’œuvres d’art ; la peinture flamande et hollandaise du XVIIe siècle (Bosch, Bruegel…), les meubles de la dynastie des ébénistes Hache du XVIIe siècle, les peintres des Alpes (Gustave Doré, Jules Guédy…), les affiches du PLM, les cartes géographiques anciennes des Alpes et les bouquets de Fantin-Latour, sont devenus des trésors du couvent Sainte-Cécile, aux côtés de l’art contemporain représenté notamment par des originaux de bande dessinée.

Visites

Des visites guidées sont organisées par l’office de tourisme de Grenoble Alpes-Métropole, renseignements au 04 76 42 41 41.

Ouverture au public

La chapelle du couvent Sainte-Cécile est ouverte du lundi au mardi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Pendant les expositions temporaires : du lundi au samedi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

Journées européennes du patrimoine 2025

