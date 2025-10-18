La Tour : une architecture pour le centre culturel du XXIᵉ siècle LUMA Arles Pont-de-Crau

La Tour : une architecture pour le centre culturel du XXIᵉ siècle LUMA Arles Pont-de-Crau samedi 18 octobre 2025.

La Tour : une architecture pour le centre culturel du XXIᵉ siècle 18 et 19 octobre LUMA Arles Bouches-du-Rhône

Visite gratuite, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T12:00:00

Cette visite commentée de La Tour LUMA Arles, imaginée par l’architecte Frank Gehry, propose une immersion dans les coulisses de sa conception, de sa construction à son aménagement, en mettant en lumière les défis techniques qui ont façonné ce bâtiment singulier.

LUMA Arles 35 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 65 88 10 00 http://www.luma.org LUMA Arles est un campus créatif interdisciplinaire où à travers des expositions, des conférences, du spectacle vivant, de l’architecture et du design, des penseurs, artistes, chercheurs, scientifiques, interrogent les relations qu’entretiennent art, culture, environnement, droits humains et recherche.

À la fois lieu de production et d’expérimentation pour les artistes comme pour le grand public, LUMA Arles accueille chaque année des expositions d’artistes majeurs, des œuvres de grandes figures de la création contemporaine, des commandes spécifiques et des projets in-situ. Des archives d’artistes, de photographes ou d’expositions, sont accessibles dans des conditions dignes des plus grandes institutions internationales.

Cette visite commentée de La Tour LUMA Arles, imaginée par l’architecte Frank Gehry, propose une immersion dans les coulisses de sa conception, de sa construction à son aménagement, en mettant en les…

© Adrian Deweerdt