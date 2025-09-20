La Tourasse vue par l’artiste Françoise Gabella La Tourasse Sanilhac-Sagriès

La Tourasse vue par l'artiste Françoise Gabella
samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

L’œuvre réalisée pour la Tourasse par Françoise Gabella sera dévoilée en présence de l’artiste et de sa commanditaire.

Un dialogue entre les deux femmes éclairera la genèse de l’œuvre et elles échangeront avec le public à cette occasion.

La Tourasse
Place de l'Église, 30700 Sanilhac-Sagriès
Sanilhac-Sagriès
30700 Gard
Occitanie

La Tourasse est la tour donjon du château originel de Sanilhac.

Elle date du XII e siècle et abrite un pigeonnier remarquable.

Abandonnée pendant plusieurs décennies, elle sort de l’ombre depuis quelques années. Labellisée par la Fondation du Patrimoine en 2022, lauréate du prix “Patrimoine et tourisme local” décerné par la Fondation Airbnb en 2023, elle est en cours de sauvegarde et de restauration.

Sa propriétaire, céramiste et ancienne historienne œuvre activement à la faire connaître et à la remettre en lumière.

À terme, la Tourasse se destine à devenir un lieu d’art, de culture et de transmission. Parking juste en face de la Tourasse, allée des Aubépines

© alexandra hajek