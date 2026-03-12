Informations pratiques

Parigné

La tourbière de Landemarais, entre faune et flore exceptionnelles

Parigné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dans le cadre du programme des animations nature et patrimoine, venez découvrir la faune et la flore de Landemarais, lors d’une promenade matinale !

Organisé par le département d’Ille et Vilaine et le REEPF (Réseau d’Éducation à l’Environnement du Pays de Fougères). .

Parigné 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 50 63 75

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English :

L’événement La tourbière de Landemarais, entre faune et flore exceptionnelles Parigné a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FOUGERES