La tourbière de Landemarais, entre faune et flore exceptionnelles Parigné
dimanche 11 octobre 2026 · Parigné
Informations pratiques
Parigné
La tourbière de Landemarais, entre faune et flore exceptionnelles
Parigné Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Dans le cadre du programme des animations nature et patrimoine, venez découvrir la faune et la flore de Landemarais, lors d’une promenade matinale !
Organisé par le département d’Ille et Vilaine et le REEPF (Réseau d’Éducation à l’Environnement du Pays de Fougères). .
Parigné 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 50 63 75
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English :
L’événement La tourbière de Landemarais, entre faune et flore exceptionnelles Parigné a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FOUGERES