La tourbière un héritage naturel Belmont

La tourbière un héritage naturel

150 Route de la Serva Belmont Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 09:30:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Découvrez la nature ancestrale et fragile de la réserve biologique du Champ du Feu. Il s’y cache un trésor exceptionnel et inconnu sous les pieds des promeneurs, une tourbière bombée composée d’un milieu rare et menacé. Vous en profiterez pour explorer la faune et la flore locales et typiques du milieu montagne accompagnés d’un guide professionnel.

>Promenade guidée par un professionnel de la Maison de la Nature Bruche Piémont à destination du grand public dans la cadre des journées internationales des zones humides

>Privilégiez les transports en commun la sortie est compatible avec les horaires de la navette des neiges au départ de Strasbourg https://www.ctbr67.fr/lignes-saisonnieres/navette-des-neiges/

>Tenue vestimentaire adaptée à la météo et l’altitude nécessaire chaussures de marche, vêtements chauds et contre la pluie.

>Adhésion non obligatoire

>Partenariat CeA

>Rdv Chalet Serva devant l’Office de tourisme

>Sortie sans difficulté de dénivelé

>En cas de force majeure, la MNBP se réserve le droit d’annuler la sortie. 0 .

150 Route de la Serva Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org

