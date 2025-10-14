La Tournée Cinéma à Vasles Maison du village Vasles
La Tournée Cinéma à Vasles
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
2025-10-14
SYNOPSIS
Acculé par les dettes après une longue traversée du désert, l’acteur Marius de Villeduc se voit contraint d’accepter le rôle principal du nouveau film de Richard Favard, un acteur-réalisateur prometteur mais dont il ne connait rien. Seulement, pour toucher l’intégralité de son cachet une obligation participer à la tournée d’avant-premières ! Aux côtés de Richard, Colette et Lulu, Marius se lance alors bien malgré lui sur les routes de France dans un road-movie chaotique et haut en couleur. .
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr
