La tournée de l’été à Bapaume Bapaume

place Faidherbe Bapaume Pas-de-Calais

Le samedi 23 août 2025

Tournée de l’été à Bapaume

La tournée de l’été aura lieu le samedi 23 août à partir de 15h, place Faidherbe à Bapaume. Animations car podium, venez nombreux ! .

place Faidherbe Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 50 58 80 accueil@bapaume.fr

