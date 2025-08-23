La tournée de l’été à Bapaume Bapaume
place Faidherbe Bapaume Pas-de-Calais
Le samedi 23 août 2025
Tournée de l’été à Bapaume
La tournée de l’été aura lieu le samedi 23 août à partir de 15h, place Faidherbe à Bapaume. Animations car podium, venez nombreux ! .
place Faidherbe Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 50 58 80 accueil@bapaume.fr
