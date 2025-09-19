LA TOURNÉE DES BARS L’Axone Montbéliard

LA TOURNÉE DES BARS L’Axone Montbéliard vendredi 19 septembre 2025.

LA TOURNÉE DES BARS

L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-19

Elle revient !

La 14ème Tournée des bars est de retour à l’Axone pour DEUX soirées exceptionnelles le vendredi 19 & le samedi 20 septembre 2025 !

Vendredi 19 septembre 2025

L’Axone Montbéliard

Restauration et buvette disponible sur place

Entrée gratuite pour tout le monde à partir de 19h00 .

L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86

English : LA TOURNÉE DES BARS

German : LA TOURNÉE DES BARS

Italiano :

Espanol :

L’événement LA TOURNÉE DES BARS Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD