« La tournée des coups de cœur » – café littéraire de MARS Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Chaque 3ème samedi du mois, à 11h30, autour d’un thé, d’un café ou d’un jus

de fruit, venez avec vos coups de cœur et partagez vos lectures et vos découvertes à la bibliothèque.

Romans, essais, BD, livres audios, mangas, polars, SF, films … tout est possible. Vous pouvez venir présenter ou simplement écouter (dans la limite des places disponibles).

Notez dès à présent la date du RDV suivant : samedi 18 avril

C’est le printemps (littéraire!), il fait beau, le soleil brille, les coups de cœur fleurissent! Venez partager de manière informelle et conviviale vos lectures du moments et vos livres favoris d’hier, d’aujourd’hui et de toujours.

Le samedi 21 mars 2026

de 11h30 à 12h30

gratuit

entrée libre dans la limite de 15 participant·e·s

Public adultes.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



