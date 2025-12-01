« La tournée des coups de cœur » de DECEMBRE – café littéraire mensuel Bibliothèque Benoîte Groult Paris
« La tournée des coups de cœur » de DECEMBRE – café littéraire mensuel Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 20 décembre 2025.
Chaque 3ème samedi du mois, à 11h30, autour d’un thé, d’un café ou d’un jus
de fruit, venez avec vos coups de cœur et partagez vos lectures et vos découvertes à la bibliothèque.
Romans, essais, BD, livres audios, mangas, polars, SF, films … tout est possible. Vous pouvez venir présenter ou simplement écouter (dans la limite des places disponibles).
Venez partager de manière informelle et conviviale vos lectures du moments et vos coups de cœur d'hier, d'aujourd'hui et de toujours.
Le samedi 20 décembre 2025
de 11h30 à 12h30
gratuit
entrée libre dans la limite de 15 participant·e·s
Public adultes.
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr