La Tournée des Fermes Ferme du Kleinwald Breidenbach

Ferme du Kleinwald Breidenbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Cette année, la Tournée des Fermes permet à 7 fermes mosellanes d’ouvrir exceptionnellement leurs portes au public, l’occasion pour les visiteurs de découvrir la diversité des savoir-faire locaux, d’échanger avec des producteurs passionnés, et de mieux comprendre les réalités du monde agricole et artisanal d’aujourd’hui.

Venez visiter la ferme du Kleinwald.

La Ferme du Kleinwald propose en vente directe de la viande et des glaces artisanales 100 % naturelles, fabriquées avec le lait de la ferme et labellisées Qualité MOSL .

Découvrez notre ferme, assistez à la fabrication artisanale de nos glaces et dégustez-les dans un cadre chaleureux et paisible.

Au programme à la ferme du Kleinwald vous trouverez une visite de l’exploitation, une présentation du nouveau robot de traite, la démonstration de fabrication de glace et un labyrinthe géant dans un champs de maïs.

Au menu sans besoin de réservation vous aurez le choix entre le burger fermier et ses frites ou un boeuf bourguignon accompagné de spaetzle et de légumes ainsi que des glaces de la ferme.

Venez découvrir les autres fermes de la tournée des fermes via https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evénement organisé par l’Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)Tout public

0 .

Ferme du Kleinwald Breidenbach 57720 Moselle Grand Est +33 3 72 29 02 61

English :

This year, the Tournée des Fermes will see 7 Moselle farms exceptionally open their doors to the public, giving visitors an opportunity to discover the diversity of local know-how, talk to passionate producers, and gain a better understanding of the realities of today?s agricultural and craft world.

Come and visit the Kleinwald farm.

Ferme du Kleinwald offers direct sales of meat and 100% natural artisanal ice creams, made with milk from the farm and bearing the « MOSL Quality » label.

Discover our farm, watch our ice creams being made by hand and enjoy them in a warm and peaceful setting.

The program at Kleinwald Farm includes a tour of the farm, a presentation of the new milking robot, an ice-cream-making demonstration and a giant maze in a cornfield.

On the menu, which doesn’t require a reservation, you can choose between a farmer’s burger with fries or a beef bourguignon with spaetzle and vegetables, plus ice cream from the farm.

Discover the other farms on the farm tour at https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Event organized by the Association Mosellane d?Économie Montagnarde (AMEM)

German :

Die Besucher haben die Gelegenheit, die Vielfalt des lokalen Know-hows zu entdecken, sich mit passionierten Produzenten auszutauschen und die Realität der heutigen landwirtschaftlichen und handwerklichen Welt besser zu verstehen.

Besuchen Sie den Bauernhof im Kleinwald

Die Ferme du Kleinwald bietet im Direktverkauf Fleisch und handwerklich hergestelltes Eis an, das zu 100 % natürlich ist, aus der Milch des Hofes hergestellt wird und das Gütesiegel « MOSL-Qualität » trägt.

Entdecken Sie unseren Bauernhof, schauen Sie bei der handwerklichen Herstellung unseres Eises zu und genießen Sie es in einer warmen und friedlichen Umgebung.

Das Programm auf dem Kleinwaldhof umfasst eine Betriebsbesichtigung, eine Vorführung des neuen Melkroboters, die Demonstration der Eisherstellung und ein Riesenlabyrinth in einem Maisfeld.

Auf der Speisekarte können Sie ohne Reservierung zwischen Bauernburger mit Pommes frites oder Boeuf bourguignon mit Spätzle und Gemüse sowie Eis vom Bauernhof wählen.

Entdecken Sie die anderen Bauernhöfe der Bauernhof-Tour über https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Veranstaltung organisiert von der Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)

Italiano :

Quest’anno, il Farm Tour vedrà 7 fattorie della Mosella aprire le loro porte al pubblico, dando ai visitatori la possibilità di scoprire la diversità del know-how locale, di parlare con produttori appassionati e di comprendere meglio la realtà del mondo agricolo e artigianale di oggi.

Venite a visitare la fattoria Kleinwald.

La Ferme du Kleinwald offre la vendita diretta di carne e di gelato 100% naturale, prodotto con il latte della fattoria e con il marchio di qualità MOSL.

Scoprite la nostra fattoria, assistete alla produzione manuale dei nostri gelati e gustateli in un ambiente caldo e tranquillo.

Il programma della Fattoria Kleinwald comprende un tour della fattoria, la presentazione del nuovo robot di mungitura, una dimostrazione di produzione di gelato e un labirinto gigante in un campo di grano.

Nel menu, che non richiede prenotazione, si può scegliere tra un hamburger del contadino con patatine fritte o una bourguignon di manzo con spaetzle e verdure, oltre al gelato della fattoria.

Per saperne di più sulle altre fattorie del tour in fattoria, visitate il sito https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evento organizzato dall’Associazione Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)

Espanol :

Este año, 7 granjas del Mosela abrirán sus puertas al público para que los visitantes descubran la diversidad del saber hacer local, hablen con productores apasionados y comprendan mejor las realidades del mundo agrícola y artesanal actual.

Venga a visitar la granja Kleinwald.

La Ferme du Kleinwald ofrece venta directa de carne y helados 100% naturales, elaborados con leche de la granja y que llevan el sello de calidad MOSL.

Descubra nuestra granja, observe la elaboración artesanal de nuestros helados y degústelos en un entorno cálido y tranquilo.

El programa de la granja Kleinwald incluye un recorrido por la granja, una presentación del nuevo robot de ordeño, una demostración de elaboración de helados y un laberinto gigante en un maizal.

En el menú, que no requiere reserva, se puede elegir entre una hamburguesa de granjero con patatas fritas o un bourguignon de ternera con spaetzle y verduras, además de helado de la granja.

Más información sobre las otras granjas de la visita a la granja en https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evento organizado por la Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)

L’événement La Tournée des Fermes Ferme du Kleinwald Breidenbach a été mis à jour le 2025-09-16 par OT DU PAYS DE BITCHE