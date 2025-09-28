La Tournée des Fermes Ferme Lang Ormersviller

La Tournée des Fermes Ferme Lang Ormersviller dimanche 28 septembre 2025.

La Tournée des Fermes Ferme Lang

11 rue d’Epping Ormersviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Cette année, la Tournée des Fermes permet à 7 fermes mosellanes d’ouvrir exceptionnellement leurs portes au public, l’occasion pour les visiteurs de découvrir la diversité des savoir-faire locaux, d’échanger avec des producteurs passionnés, et de mieux comprendre les réalités du monde agricole et artisanal d’aujourd’hui.

Venez visiter la ferme Lang.

La Ferme Lang élève depuis 2016 des vaches blondes d’Aquitaine et des porcs charcutiers. Un atelier de maraîchage complète l’activité avec une large production de

légumes. En 2025, un bâtiment d’élevage innovant voit le jour. Vente directe à la ferme et sur les marchés.

Au programme à la ferme Lang, ouverture du marché de producteur et artisan à 10h des animations pour les enfants les balades à dos d’ânes et dromadaire, balades en tracteur, des démonstrations du travail du bois, une exposition de matériel agricole, la visite des nouvelles installations avec un bâtiment d’élevage unique dans le secteur

Au menu steak, frites, salade et/ou tourte paysanne, salade ainsi qu’une offre de buvette et petite restauration toute la journée.

Venez découvrir les autres fermes de la tournée des fermes via https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evénement organisé par l’Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM).Tout public

0 .

11 rue d’Epping Ormersviller 57720 Moselle Grand Est +33 3 72 29 02 61

English :

This year, the Tournée des Fermes will see 7 Moselle farms exceptionally open their doors to the public, giving visitors an opportunity to discover the diversity of local know-how, talk to passionate producers, and gain a better understanding of the realities of today?s agricultural and craft world.

Come and visit the Lang farm.

Since 2016, Ferme Lang has been raising Blonde d?Aquitaine cows and charcuterie pigs. A market gardening workshop completes the activity with a large production of

vegetables. In 2025, an innovative livestock building will be built. Direct sales on the farm and at markets.

On the program at the Lang farm, opening of the farmers? and craftsmen?s market at 10 a.m. Activities for children: donkey and dromedary rides, tractor rides, woodworking demonstrations, farm equipment exhibition, tour of the new facilities with a breeding barn unique in the sector

On the menu: steak, French fries, salad and/or peasant pie, salad and refreshments all day long.

Discover the other farms on the farm tour at https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Event organized by the Association Mosellane d?Économie Montagnarde (AMEM).

German :

Die Besucher haben die Gelegenheit, die Vielfalt des lokalen Know-hows zu entdecken, sich mit passionierten Produzenten auszutauschen und die Realität der heutigen landwirtschaftlichen und handwerklichen Welt besser zu verstehen.

Besuchen Sie den Bauernhof Lang.

Die Ferme Lang züchtet seit 2016 Blonde d’Aquitaine-Kühe und Mastschweine. Eine Gemüsewerkstatt ergänzt die Tätigkeit mit einer breiten Produktion von

gemüse. Im Jahr 2025 wird ein innovatives Stallgebäude errichtet. Direktverkauf ab Hof und auf Märkten.

Programm auf dem Bauernhof Lang: Eröffnung des Bauern- und Handwerkermarktes um 10 Uhr, Animationen für Kinder, Esel- und Dromedarreiten, Traktorfahrten, Vorführungen der Holzbearbeitung, Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten, Besichtigung der neuen Anlagen mit einem in der Gegend einzigartigen Stallgebäude

Auf der Speisekarte stehen Steak, Pommes frites, Salat und/oder Bauernpastete, Salat sowie den ganzen Tag über ein Angebot an Getränken und kleinen Speisen.

Entdecken Sie die anderen Bauernhöfe der Bauernhof-Tour via https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Veranstaltung organisiert von der Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM).

Italiano :

Quest’anno, il Farm Tour vedrà 7 fattorie della Mosella aprire le loro porte al pubblico, dando ai visitatori la possibilità di scoprire la diversità del know-how locale, di parlare con produttori appassionati e di comprendere meglio la realtà del mondo agricolo e artigianale di oggi.

Venite a visitare la fattoria Lang.

Dal 2016, la Ferme Lang alleva vacche Blonde d’Aquitaine e carne di maiale. Un laboratorio di orticoltura completa l’attività con una grande produzione di ortaggi

ortaggi. Nel 2025 sarà costruito un innovativo edificio per l’allevamento. Vendita diretta in azienda e nei mercati.

Il programma della fattoria Lang prevede l’apertura del mercato contadino e artigianale alle ore 10, animazione per bambini, passeggiate con asini e dromedari, giri in trattore, dimostrazioni di lavorazione del legno, esposizione di attrezzature agricole e visita alle nuove strutture, tra cui un edificio zootecnico unico nel settore

Il menu: bistecca, patatine, insalata e/o torta contadina, insalata e rinfreschi per tutto il giorno.

Venite a scoprire le altre aziende agricole nel tour delle fattorie su https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evento organizzato dall’Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM).

Espanol :

Este año, 7 granjas del Mosela abrirán sus puertas al público para que los visitantes descubran la diversidad del saber hacer local, hablen con productores apasionados y comprendan mejor las realidades del mundo agrícola y artesanal actual.

Venga a visitar la granja Lang.

Desde 2016, la granja Lang cría vacas Blonde d’Aquitaine y carne de cerdo. Un taller de horticultura completa la actividad con una gran producción de

hortalizas. En 2025, se construirá una nave ganadera innovadora. Venta directa en la granja y en los mercados.

El programa de la granja Lang incluye la apertura del mercado de agricultores y artesanos a las 10 de la mañana, animaciones para niños, paseos en burro y dromedario, paseos en tractor, demostraciones de carpintería, una exposición de material agrícola y una visita a las nuevas instalaciones, incluida una nave ganadera única en el sector

En el menú: bistec, patatas fritas, ensalada y/o pastel campesino, ensalada y refrescos durante todo el día.

Venga a descubrir las otras granjas en el recorrido por las granjas a través de https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evento organizado por la Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM).

L’événement La Tournée des Fermes Ferme Lang Ormersviller a été mis à jour le 2025-09-15 par OT DU PAYS DE BITCHE