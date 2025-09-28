La Tournée des Fermes Le Potager du Bitcherland Le vallon du Boerenthal Schweyen

La Tournée des Fermes Le Potager du Bitcherland

Le vallon du Boerenthal D86C Schweyen Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Cette année, la Tournée des Fermes permet à 7 fermes mosellanes d’ouvrir exceptionnellement leurs portes au public, l’occasion pour les visiteurs de découvrir la diversité des savoir-faire locaux, d’échanger avec des producteurs passionnés, et de mieux comprendre les réalités du monde agricole et artisanal d’aujourd’hui.

Venez visiter le Potager du Bitcherland.

Le Potager Du Bitcherland ce sont des légumes et fruits bio de saison de mai à décembre. Tout est fait sur place, à la main et avec amour sauf quand le chat est de mauvais poil !

Créé en 2019 à Schweyen, le potager propose un ensemble complet de légumes de saison à retrouver lors des marchés le vendredi de 17h à 19h30 ou dans les paniers de légumes sur abonnement les mardis après-midi !

Au programme au Potager du Bitcherland vous trouverez une visite pédagogique de l’exploitation, des petits jeux en bois pour les enfants, un concert live et la visite libre des lieux.

Au menu sur réservation par mail à contact@lepdb.fr vous est proposé une petite pastilla de légumes un colombo de porc à la martiniquaise et riz et une verrine de mousse au chocolat pommes quetsches. Un menu végétarien est également proposé sur demande à la réservation.

Venez découvrir les autres fermes de la tournée des fermes via https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evénement organisé par l’Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)Tout public

Le vallon du Boerenthal D86C Schweyen 57720 Moselle Grand Est +33 3 72 29 02 61 contact@lepdb.fr

English :

This year, the Tournée des Fermes will see 7 Moselle farms exceptionally open their doors to the public, giving visitors an opportunity to discover the diversity of local know-how, talk to passionate producers, and gain a better understanding of the realities of today?s agricultural and craft world.

Come and visit the Potager du Bitcherland.

Le Potager Du Bitcherland offers organic vegetables and fruit in season from May to December. Everything is made on site, by hand and with love, except when the cat’s in a bad mood!

Created in 2019 in Schweyen, the vegetable garden offers a full range of seasonal vegetables to be found at markets on Fridays from 5pm to 7:30pm or in vegetable baskets by subscription on Tuesday afternoons!

The program at Potager du Bitcherland includes an educational tour of the farm, wooden games for children, a live concert and a free tour of the grounds.

The menu, which can be booked by e-mail to contact@lepdb.fr, includes a vegetable pastilla, a pork colombo à la martiniquaise and rice, and a chocolate mousse verrine with quetsches apples. A vegetarian menu is also available on request.

Discover the other farms on the farm tour via https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Event organized by the Association Mosellane d?Économie Montagnarde (AMEM)

German :

Die Besucher haben die Gelegenheit, die Vielfalt des lokalen Know-hows zu entdecken, sich mit passionierten Produzenten auszutauschen und die Realität der heutigen landwirtschaftlichen und handwerklichen Welt besser zu verstehen.

Besuchen Sie den « Potager du Bitcherland ».

Der Potager Du Bitcherland bietet von Mai bis Dezember Biogemüse und -obst der Saison an. Alles wird vor Ort, von Hand und mit Liebe gemacht, außer wenn die Katze schlecht gelaunt ist!

Der 2019 in Schweyen gegründete Gemüsegarten bietet ein komplettes Paket mit saisonalem Gemüse, das Sie auf den Märkten freitags von 17 bis 19.30 Uhr oder in den Gemüsekörben mit Abonnement dienstags nachmittags finden können!

Auf dem Programm des Potager du Bitcherland stehen eine pädagogische Führung durch den Betrieb, kleine Holzspiele für Kinder, ein Live-Konzert und die freie Besichtigung des Geländes.

Auf der Speisekarte, die Sie per E-Mail an contact@lepdb.fr reservieren müssen, stehen eine kleine Gemüsepastilla, ein Schweinekolumbo auf Martinique-Art mit Reis und ein Glas Schokoladenmousse mit Äpfeln und Zwetschgen. Ein vegetarisches Menü wird ebenfalls auf Anfrage bei der Reservierung angeboten.

Entdecken Sie die anderen Bauernhöfe der Bauernhof-Tour über https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Veranstaltung organisiert von der Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)

Italiano :

Quest’anno, il Farm Tour vedrà 7 fattorie della Mosella aprire le loro porte al pubblico, dando ai visitatori la possibilità di scoprire la diversità del know-how locale, di parlare con produttori appassionati e di comprendere meglio la realtà del mondo agricolo e artigianale di oggi.

Venite a visitare il Potager du Bitcherland.

Il Potager Du Bitcherland propone ortaggi e frutta biologici di stagione, da maggio a dicembre. Tutto è coltivato in loco, a mano e con amore, tranne quando il gatto è di cattivo umore!

Allestito nel 2019 a Schweyen, l’orto offre una gamma completa di verdure di stagione che si possono trovare nei mercati del venerdì dalle 17.00 alle 19.30 o nei cesti di verdure disponibili su abbonamento il martedì pomeriggio!

Il programma del Potager du Bitcherland prevede una visita didattica della fattoria, piccoli giochi in legno per i bambini, un concerto dal vivo e una visita gratuita del parco.

Il menu, che può essere prenotato inviando un’e-mail a contact@lepdb.fr, comprende una piccola pastilla di verdure, un colombo di maiale alla Martiniquaise con riso e una verrina di mousse al cioccolato con mele quetsch. Su richiesta è disponibile anche un menu vegetariano.

Venite a scoprire le altre aziende agricole nel tour delle fattorie su https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evento organizzato dall’Associazione Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)

Espanol :

Este año, 7 granjas del Mosela abrirán sus puertas al público para que los visitantes descubran la diversidad del saber hacer local, hablen con productores apasionados y comprendan mejor las realidades del mundo agrícola y artesanal actual.

Venga a visitar el Potager du Bitcherland.

El Potager Du Bitcherland ofrece verduras y frutas ecológicas de temporada, de mayo a diciembre. Todo se cultiva in situ, a mano y con amor, ¡excepto cuando el gato está de mal humor!

¡Establecido en 2019 en Schweyen, el huerto ofrece una gama completa de verduras de temporada que se pueden encontrar en los mercados los viernes de 17:00 a 19:30 o en las cestas de verduras disponibles por suscripción los martes por la tarde!

El programa del Potager du Bitcherland incluye una visita pedagógica a la granja, pequeños juegos de madera para los niños, un concierto en directo y una visita gratuita al recinto.

El menú, que puede reservarse enviando un correo electrónico a contact@lepdb.fr, incluye una pequeña pastilla de verduras, colombo de cerdo a la martiniquesa con arroz y una verrine de mousse de chocolate con manzanas quetsch. También se puede solicitar un menú vegetariano.

Venga a descubrir las otras granjas en la visita a la granja a través de https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evento organizado por la Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)

