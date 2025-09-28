La Tournée des Fermes Ranch des Bisons Ranch des bisons Petit-Réderching

Cette année, la Tournée des Fermes permet à 7 fermes mosellanes d’ouvrir exceptionnellement leurs portes au public, l’occasion pour les visiteurs de découvrir la diversité des savoir-faire locaux, d’échanger avec des producteurs passionnés, et de mieux comprendre les réalités du monde agricole et artisanal d’aujourd’hui.

Venez visiter le ranch de Bisons à Petit-Réderching.

Plongez au cœur d’un véritable élevage de bisons d’Amérique ! Venez vivre une expérience inédite au cœur de notre ranch, entouré de plus de 100 hectares de nature.

Ambiance conviviale, nature, animaux, restauration et surprises pour petits et grands !

Les animations proposées sont le safari en camion militaire aménagé dans le parc des bisons la visite d’un système de contention rencontrer les éleveurs et la vente de produits de la ferme (viande fraîche, charcuterie…) ainsi qu’une offre de restauration comprenant du mijoté de viande de bison, des burgers de bisons et des frites.

Venez découvrir les autres fermes de la tournée des fermes via https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evénement organisé par l’Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)Tout public

Ranch des bisons Judenhoff Petit-Réderching 57410 Moselle Grand Est +33 3 72 29 02 61

English :

This year, the Tournée des Fermes will see 7 Moselle farms exceptionally open their doors to the public, giving visitors an opportunity to discover the diversity of local know-how, talk to passionate producers, and gain a better understanding of the realities of today?s agricultural and craft world.

Come and visit the Bisons ranch in Petit-Réderching.

Dive into the heart of a real American bison farm! Come and enjoy a unique experience at the heart of our ranch, surrounded by over 100 hectares of nature.

A friendly atmosphere, nature, animals, food and surprises for young and old!

Activities include a safari in a converted military truck through the bison park, a visit to a restraint system, meet the breeders and the sale of farm products (fresh meat, charcuterie, etc.), as well as a catering service including bison stew, bison burgers and French fries.

Discover the other farms on the farm tour via https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Event organized by the Association Mosellane d?Économie Montagnarde (AMEM)

German :

Die Besucher haben die Gelegenheit, die Vielfalt des lokalen Know-hows zu entdecken, sich mit passionierten Produzenten auszutauschen und die Realität der heutigen landwirtschaftlichen und handwerklichen Welt besser zu verstehen.

Besuchen Sie die Ranch de Bisons in Petit-Réderching.

Tauchen Sie ein in das Herz einer echten Zucht von amerikanischen Bisons! Erleben Sie eine völlig neue Erfahrung im Herzen unserer Ranch, die von mehr als 100 Hektar Natur umgeben ist.

Gesellige Atmosphäre, Natur, Tiere, Verpflegung und Überraschungen für Groß und Klein!

Zu den angebotenen Animationen gehören eine Safari in einem umgebauten Militärlastwagen durch das Bisongehege, die Besichtigung eines Anbindungssystems, ein Treffen mit den Züchtern und der Verkauf von Produkten vom Bauernhof (Frischfleisch, Wurstwaren…) sowie ein Verpflegungsangebot mit Bisonfleischeintopf, Bison-Burgern und Pommes frites.

Entdecken Sie auch die anderen Bauernhöfe der Farmtour über https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Veranstaltung organisiert von der Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)

Italiano :

Quest’anno, il Farm Tour vedrà 7 fattorie della Mosella aprire le loro porte al pubblico, dando ai visitatori la possibilità di scoprire la diversità del know-how locale, di parlare con produttori appassionati e di comprendere meglio la realtà del mondo agricolo e artigianale di oggi.

Venite a visitare il ranch Bisons a Petit-Réderching.

Immergetevi nel cuore di un vero allevamento di bisonti americani! Venite a vivere un’esperienza unica nel cuore del nostro ranch, circondato da oltre 100 ettari di natura.

Un’atmosfera amichevole, natura, animali, cibo e sorprese per grandi e piccini!

Le attività proposte comprendono un safari in un camion militare riconvertito attraverso il parco dei bisonti, la visita a un sistema di immobilizzazione, la possibilità di incontrare gli allevatori e la vendita di prodotti della fattoria (carne fresca, salumi, ecc.), oltre a un’offerta gastronomica che comprende stufato di bisonte, hamburger di bisonte e patatine.

Scoprite le altre fattorie nel tour delle fattorie su https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evento organizzato dall’Associazione Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)

Espanol :

Este año, 7 granjas del Mosela abrirán sus puertas al público para que los visitantes descubran la diversidad del saber hacer local, hablen con productores apasionados y comprendan mejor las realidades del mundo agrícola y artesanal actual.

Venga a visitar la granja de los Bisons en Petit-Réderching.

Sumérjase en el corazón de una auténtica granja de bisontes americanos Venga a vivir una experiencia única en el corazón de nuestro rancho, rodeado de más de 100 hectáreas de naturaleza.

Ambiente acogedor, naturaleza, animales, comida y sorpresas para grandes y pequeños

Las actividades propuestas incluyen un safari en un camión militar reconvertido por el parque de bisontes, una visita a un sistema de sujeción, la oportunidad de conocer a los criadores y la venta de productos de la granja (carne fresca, charcutería, etc.), así como una variedad de comida que incluye estofado de bisonte, hamburguesas de bisonte y patatas fritas.

Descubra las otras granjas en la visita a la granja en https://www.amem57.fr/la-tournee-des-fermes-2025

Evento organizado por la Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM)

