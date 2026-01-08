La tournée des Grands Contes par Pierre Delye à la Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

La tournée des Grands Contes par Pierre Delye

à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-02-05 18:15:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Dans le cadre du festival Contes en Hiver, ce spectacle (1h30, dès 10 ans) propose un grand conte merveilleux revisité avec humour et fantaisie, ponctué d’histoires surprises au fil de chemins secrets guidés par le conteur. Proposé par la FOL 65.

à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

As part of the Contes en Hiver festival, this show (1:30 hrs, ages 10 and up) features a tall tale revisited with humor and fantasy, punctuated by surprise stories along secret paths guided by the storyteller. Presented by FOL 65.

