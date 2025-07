La tournée des granges Savignac-de-Duras

La tournée des granges, un festival pas comme les autres. Cet été la compagnie Louise et les autres vous invite à vivre une expérience théâtrale unique avec la toute première édition de la tournée des granges. Le samedi 26 juillet « théâtre et vin » et le dimanche à 11h « Contre la peau de l’éléphant » et à 16h « Tomassenko » .

Domaine de la Blanche Savignac-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 62 20 93

L’événement La tournée des granges Savignac-de-Duras a été mis à jour le 2025-07-19 par OT du Pays de Duras CDT47