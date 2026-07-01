Informations pratiques

Gundolsheim

La tournée des histoires

Gundolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 11:15:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Durant tout l’été, retrouvez « La tournée des histoires » avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages.

Durant tout l’été, retrouvez « La tournée des histoires » avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages. .

Gundolsheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the summer, join July and Rocco for « Story Time, » featuring stories for young and old alike. Meet us on the steps of the village churches.

L’événement La tournée des histoires Gundolsheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach