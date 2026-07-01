La tournée des histoires Gundolsheim
vendredi 17 juillet 2026 · Gundolsheim
Informations pratiques
Gundolsheim
La tournée des histoires
Gundolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 11:15:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Durant tout l’été, retrouvez « La tournée des histoires » avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages.
Durant tout l’été, retrouvez « La tournée des histoires » avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages. .
Gundolsheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr
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English :
Throughout the summer, join July and Rocco for « Story Time, » featuring stories for young and old alike. Meet us on the steps of the village churches.
L’événement La tournée des histoires Gundolsheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach