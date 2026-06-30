La tournée des histoires Husseren-les-Châteaux
mardi 25 août 2026 · Husseren-les-Châteaux
Informations pratiques
Husseren-les-Châteaux
La tournée des histoires
Husseren-les-Châteaux Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Durant tout l’été, retrouvez « La tournée des histoires » avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages.
Durant tout l’été, retrouvez « La tournée des histoires » avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages. 0 .
Husseren-les-Châteaux 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr
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English :
Throughout the summer, join July and Rocco for « Story Time, » featuring stories for young and old alike. Meet us on the steps of the village churches.
L’événement La tournée des histoires Husseren-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach