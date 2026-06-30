Informations pratiques

Husseren-les-Châteaux

La tournée des histoires

Husseren-les-Châteaux Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Durant tout l’été, retrouvez « La tournée des histoires » avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages.

Durant tout l’été, retrouvez « La tournée des histoires » avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages. 0 .

Husseren-les-Châteaux 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

Throughout the summer, join July and Rocco for « Story Time, » featuring stories for young and old alike. Meet us on the steps of the village churches.

L’événement La tournée des histoires Husseren-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach