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AGENDA · Husseren-les-Châteaux

La tournée des histoires Husseren-les-Châteaux

mardi 25 août 2026 · Husseren-les-Châteaux

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
68420 Husseren-les-Châteaux
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Husseren-les-Châteaux

La tournée des histoires

Husseren-les-Châteaux Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Durant tout l’été, retrouvez « La tournée des histoires » avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages.
Durant tout l’été, retrouvez « La tournée des histoires » avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages. 0  .

Husseren-les-Châteaux 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12  mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

Throughout the summer, join July and Rocco for « Story Time, » featuring stories for young and old alike. Meet us on the steps of the village churches.

L’événement La tournée des histoires Husseren-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach