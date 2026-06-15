La tournée des quartiers, des fontaines et églises à vélo ! Moustey jeudi 29 octobre 2026.

Moustey

La tournée des quartiers, des fontaines et églises à vélo !

Moustey Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 13:30:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

À vélo, accompagnés par un guide de pleine nature, mais aussi une animatrice patrimoine, nous vous proposons un chemin sans difficulté dans la Haute Lande de village en village, d’histoires en traditions, au rythme du coup de pédale pour découvrir les paysages de la forêt habitée entre Moustey et Belhade.

Venez avec vos vélos, sinon mise à disposition possible.

Boucle de 20 kms environ.

Réservation obligatoire. À partir de 10 ans. Animation gratuite. .

Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : La tournée des quartiers, des fontaines et églises à vélo !

L’événement La tournée des quartiers, des fontaines et églises à vélo ! Moustey a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne