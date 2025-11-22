La tournée des Transmusicales Châteaulin

La tournée des Transmusicales Châteaulin samedi 22 novembre 2025.

La tournée des Transmusicales

Run ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Run Ar Puñs accueille une soirée musicale éclectique avec trois formations issues de la scène rennaise contemporaine

Margaret Tchatcheuse trio punk pop, au style énergique et mélodique, porté par des textes en français à la fois potaches et poétiques, valorisant la performance live.

Odoneila artiste hybride entre chant, rap et poésie, accompagnée par Pierre Bouilleau à la composition. Leur univers mêle R&B contemporain, hip-hop, rock et pop.

Gregailh duo post-trad composé d’une vielle-à-roue et d’un tambour, qui réinvente les musiques traditionnelles bretonnes en y intégrant noise, drone et musiques répétitives. .

Run ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La tournée des Transmusicales Châteaulin a été mis à jour le 2025-09-13 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE