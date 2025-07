La tournée des villages, Christophe Ingrand Angiens

11h musique celtique

14h flûtes du monde

Restauration rapide sur place

Participation libre

Lalinéa Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 19 20 29

English : La tournée des villages, Christophe Ingrand

11 am Celtic music

2pm flutes of the world

Fast food on site

Free admission

German :

11h Keltische Musik

14h Flöten aus aller Welt

Schnelle Verpflegung vor Ort

Freie Teilnahme

Italiano :

ore 11.00 musica celtica

ore 14.00 Flauti del mondo

Cibo veloce in loco

Partecipazione gratuita

Espanol :

11h Música celta

14.00 h Flautas del mundo

Comida rápida in situ

Participación gratuita

