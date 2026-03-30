La tournée d’été de l’association prévention routière Giffaumont-Champaubert
La tournée d’été de l’association prévention routière Giffaumont-Champaubert vendredi 24 juillet 2026.
La tournée d’été de l’association prévention routière
Devant l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Tout public
L’Association Prévention Routière lance sa Tournée d’été 2026 pour aller à la rencontre des vacanciers sur les plages et les lieux touristiques. L’objectif sensibiliser aux dangers de l’alcool au volant, à travers des animations ludiques et des conseils pratiques. Elle s’adresse à tous les publics, dans une ambiance conviviale, accessible et gratuite. Plusieurs animations seront proposées Distribution d’éthylotests, Parcours avec lunettes simulant l’alcool, Atelier dose bar dose maison , Test des réflexes avec BlazePods, Échanges avec nos bénévoles pour aider à préparer ses retours de soirée. .
Devant l’Office de Tourisme Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est
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English :
L’événement La tournée d’été de l’association prévention routière Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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