La tournée d’été Espace Noriac salle haute Limoges

Informations pratiques

Limoges

La tournée d’été

Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:30:00

fin : 2026-12-19 22:10:00

Date(s) :

2026-12-18 2026-12-19 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-29 2026-12-30 2026-12-31 2027-01-02

Habitués à jouer dans les théâtres, Les Gaspards vont peut-être devoir, cette année, se lancer dans une grande tournée d’été. Mais il n’est pas si facile de sortir de la routine et de renoncer au confort. Aux parodies et quiproquos habituels se mêlent cette année d’étranges confusions animalières. La Java des Gaspards, compagnie professionnelle, propose depuis 32 ans des spectacles de théâtre musical. Quatre comédiens-chanteurs accompagnés par cinq musiciens jouent la comédie, chantent et parodient. Chaque année, pendant les fêtes de Noël, des milliers de spectateurs viennent découvrir, leur nouvelle création originale.

Durée du spectacle : 1h40.

Renseignements et réservation par téléphone ou par mail. .

Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 26 33 87 lajavadesgaspards@gmail.com

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English : La tournée d’été

L’événement La tournée d’été Limoges a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Limoges Métropole