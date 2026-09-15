La tournée d’été Espace Noriac salle haute Limoges
vendredi 18 décembre 2026 · Espace Noriac salle haute · Limoges
Informations pratiques
Limoges
La tournée d’été
Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-19 22:10:00
Date(s) :
2026-12-18 2026-12-19 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-29 2026-12-30 2026-12-31 2027-01-02
Habitués à jouer dans les théâtres, Les Gaspards vont peut-être devoir, cette année, se lancer dans une grande tournée d’été. Mais il n’est pas si facile de sortir de la routine et de renoncer au confort. Aux parodies et quiproquos habituels se mêlent cette année d’étranges confusions animalières. La Java des Gaspards, compagnie professionnelle, propose depuis 32 ans des spectacles de théâtre musical. Quatre comédiens-chanteurs accompagnés par cinq musiciens jouent la comédie, chantent et parodient. Chaque année, pendant les fêtes de Noël, des milliers de spectateurs viennent découvrir, leur nouvelle création originale.
Durée du spectacle : 1h40.
Renseignements et réservation par téléphone ou par mail. .
Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 26 33 87 lajavadesgaspards@gmail.com
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English : La tournée d’été
L’événement La tournée d’été Limoges a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Limoges Métropole
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