LA TOURNÉE DU COEUR II – 6MIC Aix En Provence

LA TOURNÉE DU COEUR II Début : 2025-11-25 à 20:30. Tarif : – euros.

IRIS PRÉSENTE : LA TOURNÉE DU COEUR IIAu programme, un plateau rock accessible, festif et intergénérationnel : CELKILT : véritables bêtes de scène et figures incontournables du rock celtique, ils embarquent le public dans un tourbillon d’énergie. LES 3 FROMAGES : entre riffs acérés et humour bien senti, ces Bretons experts en rock’n’drôle déchaînent les foules. Un nouvel album verra le jour en octobre 2025. MIRABELLE : révélation pop-punk de la scène actuelle, fraîche et percutante.Ouverture des portes : 18h30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13