LA TOURNÉE DU DAHU Gouaux-de-Larboust
LA TOURNÉE DU DAHU Gouaux-de-Larboust samedi 20 décembre 2025.
LA TOURNÉE DU DAHU
PEYRAGUDES LES AGUDES Gouaux-de-Larboust Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:30:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-30 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Rendez-vous hebdomadaire de ski de rando.
Grande finale le 4 mars 2026.
Ouvert à tous Organisé par le LHM.
Inscription en ligne. .
PEYRAGUDES LES AGUDES Gouaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 6 80 35 91 84 m.peyet@occitanie.ffme.fr
English :
Weekly ski touring event.
Grand finale on March 4, 2026.
L’événement LA TOURNÉE DU DAHU Gouaux-de-Larboust a été mis à jour le 2025-12-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE