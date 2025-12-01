LA TOURNÉE DU DAHU Gouaux-de-Larboust

LA TOURNÉE DU DAHU

PEYRAGUDES LES AGUDES Gouaux-de-Larboust Haute-Garonne

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2026-01-14

2025-12-20 2025-12-30 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Rendez-vous hebdomadaire de ski de rando.

Grande finale le 4 mars 2026.

Ouvert à tous Organisé par le LHM.

Inscription en ligne. .

+33 6 80 35 91 84 m.peyet@occitanie.ffme.fr

English :

Weekly ski touring event.

Grand finale on March 4, 2026.

