La tournée du patron Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Vendredi 31 octobre 2025 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Début : 2025-10-31 21:30:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

2025-10-31

Victor, patron d’un restaurant routier, doit composer entre la gestion de son business en déclin et la passion envahissante de sa femme pour les réseaux sociaux, celle-ci devenue depuis peu influenceuse dans le souhait d’assouvir ses rêves d’ailleurs.

La vie relativement tranquille de ce couple va basculer par un beau matin d’hiver quand un fugitif blessé vient trouver refuge dans leur commerce.

Dans cette comédie où deux époques s’affrontent, les valeurs morales des deux héros seront mises à rude épreuve face à l’appât du gain.



Après LE MARI DE MA FEMME et LE MEXICAIN MALGRÉ LUI, venez découvrir la nouvelle comédie de David Fenouil ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Victor, the owner of a roadside restaurant, has to juggle managing his declining business with his wife?s invasive passion for social networking, who has recently become an influencer in a bid to fulfill her dreams of going elsewhere.

German :

Victor, der Besitzer eines Straßenrestaurants, muss sich zwischen der Verwaltung seines schwächelnden Geschäfts und der Leidenschaft seiner Frau für soziale Netzwerke entscheiden, die seit kurzem Influencerin ist, um ihre Träume von einem anderen Ort zu erfüllen.

Italiano :

Victor, proprietario di un ristorante sulla strada, deve destreggiarsi tra la gestione della sua attività in declino e la passione invasiva per i social network della moglie, che di recente è diventata influencer nel tentativo di realizzare il suo sogno di andare altrove.

Espanol :

Víctor, el dueño de un restaurante de carretera, tiene que hacer malabarismos para gestionar su negocio en declive con la pasión invasora de su mujer por las redes sociales, que se ha convertido recientemente en influencer en un intento de cumplir sus sueños de irse a otra parte.

