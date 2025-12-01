La tournée du Père Noël

Campbon Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

La tournée du Père Noël aura lieu à Campbon le samedi 13 décembre.

Animation proposée par le Comité des Fêtes de Campbon. .

Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire

