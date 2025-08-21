La Tournée du Rire Théâtre de la Mer La Ciotat

La Tournée du Rire Théâtre de la Mer La Ciotat jeudi 21 août 2025.

La Tournée du Rire

Jeudi 21 août 2025 à partir de 21h30.

Ouverture des portes à 20h30. Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-08-21 21:30:00

La Tournée du Rire débarque à La Ciotat ! Rendez-vous jeudi 21 août à 21h30 au Théâtre de la Mer, sur l’esplanade de la Capitainerie du Port Vieux, pour un show hilarant avec Titoff, Philippe Roche, Marco Paolo, Patrick Gadais et Julien Mameli.

La Tournée du Rire fait escale à La Ciotat pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur avec cinq artistes incontournables de la scène française Titoff, figure emblématique de l’humour marseillais, Philippe Roche, maître du stand-up vocal, Marco Paolo, Patrick Gadais et Julien Mameli, tous réunis pour offrir un spectacle haut en couleur et en éclats de rire.



Titoff

Pionnier français du stand-up, vous ouvre les portes du showbiz dans son tout nouveau spectacle!

Vous serez plongés dans les backstages confidentiels du show-biz français. Depuis ses modestes débuts à Marseille jusqu’à sa conquête de Paris, Titoff vous narre à travers ses anecdotes hilarantes les coulisses pétillantes, parfois absurdes et souvent incroyables du monde du spectacle



Philippe Roche

Qu’est-ce qui est plus passionnant qu’un performer vocal doté d’un humour à l’efficacité redoutable ? Le même artiste qui, au travers de La Voix, du premier cri de l’homme à aujourd’hui, vient vous raconter son histoire. Dans un spectacle d’humour musical, Philippe, ce chanteur capable de reprendre n’importe quelle voix, vous fera en plus découvrir les secrets de cet organe si quotidien.. Avec bien des révélations sur le vôtre ! Dans le top des spectacles festival Avignon 2023



Marco Paolo

Tous le dit putain c’était mieux avant, et bien il va vous le confirmer avec les meilleurs moments de son nouveau spectacle Nostalgique



Patrick Gadais

Mentaliste burlesque: dans le top des spectacles festival Avignon 2022

Sa mission Lire dans vos esprits, et surtout vous faire rire !



Julien Mameli

Comique hypnotiseur Fini l’hypnose où les sujets réceptifs sont tournés en ridicule, ici c’est bel et bien le public qui se fait bousculer. Il souhaite dépoussiérer la pratique de l’hypnose qui, selon lui, devient de plus en plus caricaturale et vieillissante. Fini le côté charlatanesque, il vous explique dans ses shows que l’hypnose est bien un état naturel, que chacun peut expérimenter.



Dans un cadre en plein air, face à la mer, cette soirée promet une ambiance conviviale et festive, avec des sketchs savoureux, des imitations, des anecdotes du quotidien et des moments d’improvisation. Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement amateur de bonne humeur, ne manquez pas cette étape incontournable de la Tournée du Rire à La Ciotat. Un rendez-vous estival à ne pas manquer pour célébrer l’humour sous les étoiles ! .

Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

English :

The Tournée du Rire comedy tour is coming to La Ciotat! Join us on Thursday 21 August at 9.30pm at the Théâtre de la Mer, on the old port, for a hilarious show featuring Titoff, Philippe Roche, Marco Paolo, Patrick Gadais and Julien Mameli.

German :

Die Tournée du Rire kommt nach La Ciotat! Seien Sie dabei am Donnerstag, den 21. August um 21:30 Uhr im Théâtre de la Mer im alten Hafen und erleben Sie eine urkomische Show mit Titoff, Philippe Roche, Marco Paolo, Patrick Gadais und Julien Mameli.

Italiano :

La Tournée du Rire arriva a La Ciotat! Appuntamento giovedì 21 agosto alle 21:30 al Théâtre de la Mer, sul porto vecchio, per uno spettacolo esilarante con Titoff, Philippe Roche, Marco Paolo, Patrick Gadais e Julien Mameli.

Espanol :

¡La Tournée du Rire llega a La Ciotat! La cita es el jueves 21 de agosto a las 21:30 h en el Théâtre de la Mer, en el puerto viejo, para disfrutar de un espectáculo hilarante con Titoff, Philippe Roche, Marco Paolo, Patrick Gadais y Julien Mameli.

L’événement La Tournée du Rire La Ciotat a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de La Ciotat