La Tournée du Rire Square Reda Caire Saint-Zacharie

La Tournée du Rire

Samedi 4 avril 2026 de 20h30 à 22h30. Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Attention Saint-Zacharie… vos abdos vont se muscler tout seuls !

La Maison du Peuple va se transformer en véritable club de stand-up géant ! Au menu 5 artistes qui vont vous retourner le cerveau…

PALO Dans la vie nous sommes amenés à changer 5 fois de métier. Palo lui, a endossé une dizaine de casquettes différentes avant de trouver sa voie. Laissez vous séduire par le curriculum vitae de cet hyperactif, avec un humour cash, dont lui seul a le secret, et aidez le à répondre à une question qui le hante… A-t-il la tête de l’emploi ?



Julien Mameli Comique hypnotiseur. Fini les shows où l’on se moque des volontaires ! Ici, c’est le public qui se fait bousculer… et promis, vous ne serez pas hypnotisé pour chanter “La Danse des Canards” (ou peut-être que si…).



Patrick Gadais Mentaliste burlesque, il lit dans vos pensées… et surtout, il vous fait rire. Attention il pourrait bien découvrir que vous pensez au snack de 16h pendant son show !



Marco Paolo Lui va vous faire voyager entre nostalgie et fous rires, avec une petite touche Pagnolienne pour les émotions qui chatouillent le cœur.



Avec la participation du One Man Show Briac avec plein de blagues délirantes !



Bref… si vous voulez passer une soirée où votre seule mission sera de rire jusqu’à en pleurer, achetez vite votre place ! .

Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32

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English :

Attention Saint-Zacharie? your abs are going to muscle themselves!

The Maison du Peuple will be transformed into a giant stand-up club! On the menu: 5 artists who will turn your brain upside down?

L’événement La Tournée du Rire Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile