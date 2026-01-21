La Tournée Fraîche Pop : Adèle & Robin + Cobalt + Daysy + Heroe Ferrailleur (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 20:30 –

Gratuit : non 25 € 25 € Réservation : https://ospectacles.trium.fr/fr/t/-/event/61737 Tout public

Quatre univers. Une même énergie. Une génération qui s’affirme. Fraîche Pop, c’est le point de rencontre de trois projets singuliers portés par Cobalt, Daysy, Adèle & Robin, Heroe – tous issus du vivier créatif de Duchess Production, label défricheur où l’on retrouve aussi Pierre Garnier et Joseph Kamel. À travers leurs voix, leurs textures sonores et leurs récits intimes, ces jeunes artistes bousculent la pop française avec fraîcheur et audace.Fraîche Pop n’est pas un simple plateau : c’est une invitation à découvrir ceux qui feront la pop de demain – sensible, hybride, affranchie. Liens des artistes :Adèle & Robin : https://ffm.bio/adeleetrobinDaysy : https://ffm.bio/daysymusicCobalt : https://ffm.bio/cobaltmusicHeroe : https://www.instagram.com/heroewastaken/

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://www.leferrailleur.fr/evenement/fraiche-pop-adele-robin-cobalt-daysy-et-heroe/5011



