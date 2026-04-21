LA TOURNÉE INSOLITE VISITES GUIDÉES MUSICALES Brousses-et-Villaret
LA TOURNÉE INSOLITE VISITES GUIDÉES MUSICALES Brousses-et-Villaret dimanche 5 juillet 2026.
Brousses-et-Villaret
LA TOURNÉE INSOLITE VISITES GUIDÉES MUSICALES
Brousses-et-Villaret Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
La Tournée Insolite vous invite à découvrir plusieurs sites incontournables du département à travers des visites guidées musicales. 9 musiciens d’exception, 9 lieux, 9 dates, une saison de découvertes musicales et patrimoniales.
Le Moulin à papier se visite donc de façon guidée et en musique aux horaires suivants 11h, 11h30, 14h30, 15h, 17h, 17h30.
Une aventure où la musique du Blue Rose Project , un quintet de jazz et un quatuor à cordes classique rencontre l’histoire et la beauté de notre patrimoine.
Préparez-vous à des expériences sensorielles inédites !
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Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie +33 4 68 26 67 43
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English :
La Tournée Insolite invites you to discover several of the department?s must-see sites through guided musical tours. 9 exceptional musicians, 9 venues, 9 dates, a season of musical and heritage discoveries.
The Paper Mill can be visited with a musical guide at the following times: 11am, 11:30am, 2:30pm, 3pm, 5pm, 5:30pm.
An adventure where the music of the Blue Rose Project, a jazz quintet and a classical string quartet meet the history and beauty of our heritage.
Prepare yourself for a unique sensory experience!
L’événement LA TOURNÉE INSOLITE VISITES GUIDÉES MUSICALES Brousses-et-Villaret a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT