Brousses-et-Villaret

LA TOURNÉE INSOLITE VISITES GUIDÉES MUSICALES

Brousses-et-Villaret Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La Tournée Insolite vous invite à découvrir plusieurs sites incontournables du département à travers des visites guidées musicales. 9 musiciens d’exception, 9 lieux, 9 dates, une saison de découvertes musicales et patrimoniales.

Le Moulin à papier se visite donc de façon guidée et en musique aux horaires suivants 11h, 11h30, 14h30, 15h, 17h, 17h30.

Une aventure où la musique du Blue Rose Project , un quintet de jazz et un quatuor à cordes classique rencontre l’histoire et la beauté de notre patrimoine.

Préparez-vous à des expériences sensorielles inédites !

.

Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie +33 4 68 26 67 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Tournée Insolite invites you to discover several of the department?s must-see sites through guided musical tours. 9 exceptional musicians, 9 venues, 9 dates, a season of musical and heritage discoveries.

The Paper Mill can be visited with a musical guide at the following times: 11am, 11:30am, 2:30pm, 3pm, 5pm, 5:30pm.

An adventure where the music of the Blue Rose Project, a jazz quintet and a classical string quartet meet the history and beauty of our heritage.

Prepare yourself for a unique sensory experience!

L’événement LA TOURNÉE INSOLITE VISITES GUIDÉES MUSICALES Brousses-et-Villaret a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT