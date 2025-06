La Tournée Mini Sauveteurs Plage Pereire Arcachon 17 juillet 2025 14:30

Gironde

La Tournée Mini Sauveteurs Plage Pereire Boulevard de la Mer Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 14:30:00

fin : 2025-07-17 18:00:00

Date(s) :

2025-07-17

La Tournée est un évènement à but pédagogique pour les enfants de 7 à 12 ans.

Réalisée en partenariat avec la MACIF depuis 2018.

L’occasion de sensibiliser les enfants par le jeu.

Les différents ateliers seront animés par une équipe de sauveteurs de la SNSM.

Depuis la première édition, plus de 4 300 enfants ont été sensibilisés aux gestes qui sauvent et aux risques du littoral.

A la Plage de Pereire, à côté du poste MNS. .

Plage Pereire Boulevard de la Mer

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

English : La Tournée Mini Sauveteurs

German : La Tournée Mini Sauveteurs

Italiano :

Espanol : La Tournée Mini Sauveteurs

L’événement La Tournée Mini Sauveteurs Arcachon a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Arcachon