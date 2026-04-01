La Tournée par Not Compagnie Le Vigan
La Tournée par Not Compagnie Le Vigan samedi 11 avril 2026.
Le Vigan
La Tournée par Not Compagnie
Espace Jean Carmet Le Vigan Lot
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Seul en scène itinérant.
Tout quitter, partir loin, loin de tout, tout laisser, laisser faire, faire le tri
Seul en scène itinérant.
Tout quitter, partir loin, loin de tout, tout laisser, laisser faire, faire le tri. En quête de racines, en plein cœur du Quercy, il emprunte un nouveau chemin de vie. Celui d’un facteur. Timbré, un peu enveloppé. Entre solitude et devoir d’aider les autres, vendre des calendriers et amadouer les chiens enragés. Il lutte pour accomplir son devoir de facteur dernier lien social entre toutes les personnes de sa tournée.
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Espace Jean Carmet Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 72 22 12 25
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English :
Itinerant one-man show.
Leave everything, go far away, far from everything, leave everything, let it be, sort it out
L’événement La Tournée par Not Compagnie Le Vigan a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Gourdon
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