La tournée ! « Portraits nature », week-end itinérant à l’église de Baume-les-Dames Église de Baume-les-Dames Baume-les-Dames 6 juillet 2025 17:00

Gratuit, réservation conseillée.

Début : 2025-07-06T17:00:00 – 2025-07-06T18:00:00

« Portraits Nature », c’est 3 concerts, 1 projection et 2 jours de randonnée le long du Doubs (18 km) en compagnie des musiciens de l’ensemble Les Timbres : Yoko Kawakubo (violon), Myriam Rignol (viole de gambe) et Julien Wolfs (clavecin) avec la participation de Simon Wolfs (philosophe) et Noé Michaud (réalisateur, Arche Production).

– 1er concert : Les insectes, samedi 5 juillet à 13h30 (durée : 30min), à l’église de Deluz, itinérance de 3 km ;

– 2e concert : Le rat des chants, samedi 5 juillet à 17h (durée : 45min), à l’église de Laissey, camping sauvage possible sur réservation ;

– projection du film documentaire La Tournée ! Portraits, itinérance au rythme du cheval – août 2024, dimanche 6 juillet à 14h30 (durée : 30min), au cinéma Stella, suivie d’une respiration philosophique ;

– 3e concert : L’air si Doubs des oiseaux, dimanche 6 juillet à 17h (durée : 1h), à l’église de Baume-les-Dames, itinérance de 14,5 km.

Après le succès de notre première tournée itinérante à l’été 2024, nous prolongeons l’expérience lors d’un week-end itinérant les 5 et 6 juillet 2025, avec toujours cette interrogation aussi bien musicale que philosophique sur notre rapport au temps dans notre monde moderne effervescent.

Les notions de distance, de temps et de vitesse seront à nouveau explorées, par les musiciens comme par le public, grâce aux déplacements doux (à pied) proposés pour rejoindre les différents concerts de ce week-end atypique.

Cette fois-ci, les transports en commun seront à l’honneur, puisque tous les concerts ont été placés sur la ligne de train de la vallée du Doubs (Besançon – Belfort).

Enfin, selon une idée très baroque où musique et nature sont intimement reliées, les animaux seront célébrés dans les trois « Portraits » esquissés pendant les concerts par des compositeurs baroques et quelques invités plus tardifs.

Dépliant de présentation

Guide du public

Église de Baume-les-Dames 4 rue Mgr Besson, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Noé Michaud