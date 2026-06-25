La tournée pour s’éclater ! balade au Mont Avril Salle polyvalente Moroges

Informations pratiques

Moroges

La tournée pour s’éclater ! balade au Mont Avril

Salle polyvalente Fissey Moroges Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 17:30:00

Date(s) :

2026-07-20

La Tournée Estivale fait son grand retour pour l’été 2026 ! 10 dates à partager en famille ! En itinérance sur le territoire, nous allons à votre rencontre. Toujours gratuit, toujours ouvert à tous et toujours aussi fun !

En intérieur ou en extérieur, le goûter est offert sur chaque date ! Des dates spéciales petite enfance, d’autres spéciales Ados ou bien encore où la Tournée s’installe au Château.

Chaque journée, vous pouvez apporter votre pique-nique. Une solution de repli est possible sur chaque site.

Au programme Balade familiale de 2,6km au Mont Avril (RDV au parking du sentier à Cercot) sur inscription et la Tournée l’après-midi. .

Salle polyvalente Fissey Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 29 83 10 evs@ccscc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La tournée pour s’éclater ! balade au Mont Avril

L’événement La tournée pour s’éclater ! balade au Mont Avril Moroges a été mis à jour le 2026-06-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II