La tournée pour s’éclater ! balade au Mont Avril Salle polyvalente Moroges
lundi 20 juillet 2026 · Salle polyvalente · Moroges
Informations pratiques
Moroges
La tournée pour s’éclater ! balade au Mont Avril
Salle polyvalente Fissey Moroges Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 17:30:00
Date(s) :
2026-07-20
La Tournée Estivale fait son grand retour pour l’été 2026 ! 10 dates à partager en famille ! En itinérance sur le territoire, nous allons à votre rencontre. Toujours gratuit, toujours ouvert à tous et toujours aussi fun !
En intérieur ou en extérieur, le goûter est offert sur chaque date ! Des dates spéciales petite enfance, d’autres spéciales Ados ou bien encore où la Tournée s’installe au Château.
Chaque journée, vous pouvez apporter votre pique-nique. Une solution de repli est possible sur chaque site.
Au programme Balade familiale de 2,6km au Mont Avril (RDV au parking du sentier à Cercot) sur inscription et la Tournée l’après-midi. .
Salle polyvalente Fissey Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 29 83 10 evs@ccscc.fr
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English : La tournée pour s’éclater ! balade au Mont Avril
L’événement La tournée pour s’éclater ! balade au Mont Avril Moroges a été mis à jour le 2026-06-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II