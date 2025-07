« La tournée pour s’éclater ! » matinée petite enfance et animations tout public Salle polyvalente Moroges

« La tournée pour s’éclater ! » matinée petite enfance et animations tout public Salle polyvalente Moroges lundi 21 juillet 2025.

« La tournée pour s’éclater ! » matinée petite enfance et animations tout public

Salle polyvalente Fissey Moroges Saône-et-Loire

Début : 2025-07-21 10:00:00

fin : 2025-07-21 12:00:00

2025-07-21

La Tournée Estivale fait son grand retour pour l’été 2025 ! 12 dates à partager en famille ! En itinérance sur le territoire, nous allons à votre rencontre. Toujours gratuit, toujours ouvert à tous et toujours aussi fun !

Des nouveautés à chaque date pour encore plus d’amusement!

Activités pour les 3-17 ans et jeux pour les moins de 3 ans.

– Matinée petite-enfance 10h à 12h de 0 à 4 ans (ouvertes aux familles et aux assistantes maternelle)

– Animations tout public 14h00 à 17h30 Ouvert à tous (initiations sportives & mur d’escalade)

Goûter offert ! .

Salle polyvalente Fissey Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 29 83 10 contactfamilles@ccscc.fr

