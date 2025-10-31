La Toussaint chez les Saints Les Minutes Bleues Lieu-dit Quénéquillec Carnoët

Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 17:30:00

fin : 2025-10-31 18:30:00

2025-10-31

Laissez-vous charmer par l’atmosphère mystérieuse de la Vallée des Saints à la tombée du jour, éclairée à la lueur des torches et des lanternes. Tendez l’oreille, vos guides vous content des histoires étonnantes.

A partir de 6 ans

Parking payant 9,50 €/véhicule

Réservation obligatoire.

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 26

