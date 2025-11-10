LA TOUTE DERNIERE – LE NORMANDY St Lo

LA TOUTE DERNIERE Début : 2025-11-10 à 19:30. Tarif : – euros.

Après 30 années d’activité, des centaines de concerts et 500 000 spectateurs et spectatrices accueilli·es, Le Normandy s’apprête à tourner une page de son histoire, juste avant le lancement de sa rénovation qui nécessitera une fermeture de plus de 2 ans.Nous ne pouvions pas passer à côté d’une ultime soirée dans cette salle qui nous a tant fait vibrer. C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous le 10 novembre pour la clôture des Rendez-Vous Soniques, pour un dernier concert exceptionnel. Le Normandy a grandi et a construit une partie de son identité grâce à son tissu local et notamment sa foisonnante scène musicale Saint-Loise. C’était donc pour nous une évidence, que de vous proposer un dernier concert pas comme les autres. Une sorte d’hommage à ce lien fort indissociable du projet avec une programmation d’un soir spécialement conçue pour l’occasion. Les groupes MmMmM, Hod Rod 56 et AB ont ainsi accepté de se reformer exceptionnellement pour La Toute Dernière. Un retour dans le temps, avec nostalgie mais sans regrets, juste le plaisir de partager ensemble un moment unique et célébrer une dernière fois notre salle avant sa grande métamorphose !RESERVATIONS PMR/PSH : billetterie@lenormandy.net

LE NORMANDY PLACE DU CHAMP DE MARS 50000 St Lo 50