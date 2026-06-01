LA TOUTE PETITE VAGUE · Paracosm, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

LA TOUTE PETITE VAGUE · Paracosm Samedi 6 juin, 16h15, 17h30 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

7 € · 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:15:00+02:00 – 2026-06-06T16:55:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:10:00+02:00

Dans le cadre du Puppet Day organisé en complicité avec Marionnettissimo.

Dans un espace intime, vous prendrez place tout autour de l’aire de jeu, au plus près des interprètes. Ici, tout peut devenir vivant : un morceau de papier, un grain de sable, un son, un souffle. Cette forme douce et immersive invite à ralentir, à regarder autrement, à ressentir ensemble.

À l’issue de la représentation, les enfants sont invité·e·s à entrer dans l’espace de jeu pour un temps partagé de mouvement et d’exploration, prolongeant l’expérience du spectacle.

La Toute Petite Vague est un spectacle chorégraphique à hauteur d’enfant, pensé pour les tout·e·s-petit·e·s et les adultes qui les accompagnent. Une ode à la curiosité, à la confiance et aux premières découvertes du monde !

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://spectacles-ramonville.mapado.com/event/677733-la-toute-petite-vague-puppet-day »}]

Chorégraphie de matières enfant famille

Noëlle Camus