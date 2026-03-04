La toute petite vague par la Cie Paracosm, Médiathèque des Minimes, Toulouse

La toute petite vague par la Cie Paracosm Mercredi 8 avril, 16h00 Médiathèque des Minimes Haute-Garonne

Mercredi 8 avril – 16h

Sur une plage baignée de lumière, une petite fille se transforme en exploratrice !

Ode à la curiosité et à la confiance, La toute petite vague est un spectacle doux et poétique qui aborde les thèmes de la découverte du monde, de la force et de la puissance de la nature.

Un défi ? Où sont les limites ? Le soleil, le sable, les mouettes, le roulis des vagues, le bruit du vent… autant de sensations, d’odeurs et de sons qui font naître de nouvelles émotions chez les plus petits et de nombreux souvenirs chez les plus grands.

En partenariat avec le Théâtre des Mazades, dans le cadre du festival Mes Poissons d’avril.

Médiathèque des Minimes

Durée : 50 min – Dès 2 ans

Sur inscription au 05 81 91 78 42 et auprès du Théâtre des Mazades

Médiathèque des Minimes 3 Place du Marché aux Cochons, 31200 Toulouse, France

