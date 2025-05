La Touvre en fête Magnac-sur-Touvre – rue De Coubertin Magnac-sur-Touvre, 25 mai 2025 12:00, Magnac-sur-Touvre.

Charente

Début : 2025-05-25 12:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

Dans le cadre du festival ‘La Touvre en fête’, venez profiter d’activités et de jeux ludiques.

Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 14 50

English :

As part of the ‘La Touvre en fête’ festival, come and enjoy fun activities and games.

German :

Im Rahmen des Festivals ‘La Touvre en fête’ kommen Sie in den Genuss von spielerischen Aktivitäten und Spielen.

Italiano :

Nell’ambito del festival « La Touvre en fête », venite a divertirvi con attività e giochi.

Espanol :

Como parte del festival « La Touvre en fête », venga a disfrutar de divertidas actividades y juegos.

