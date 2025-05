La Touvre en fête Touvre – Touvre, 24 mai 2025 19:30, Touvre.

Dans le cadre de la fête de la Touvre, venez assistez à une soirée de concerts et de spectacle.

Pré de la cure

Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 50 46

English :

As part of the Fête de la Touvre, come and enjoy an evening of concerts and entertainment.

German :

Im Rahmen des Festes des Flusses Touvre erleben Sie einen Abend mit Konzerten und Aufführungen.

Italiano :

Nell’ambito del festival Touvre, venite a godervi una serata di concerti e spettacoli.

Espanol :

En el marco del festival Touvre, venga a disfrutar de una velada de conciertos y espectáculos.

