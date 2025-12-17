LA TRACE CATALANE Les Angles
LA TRACE CATALANE Les Angles dimanche 18 janvier 2026.
LA TRACE CATALANE
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Compétition internationale de ski de randonnée. Coupe de France, coupe des Pyrénées et coupe de Catalogne. Quatre parcours en équipe et individuels….
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 80 00 42
English :
International ski touring competition. Coupe de France, Coupe des Pyrénées and Coupe de Catalogne. Four team and individual courses….
