LA TRACE CATALANE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Compétition internationale de ski de randonnée. Coupe de France, coupe des Pyrénées et coupe de Catalogne. Quatre parcours en équipe et individuels….

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 80 00 42

English :

International ski touring competition. Coupe de France, Coupe des Pyrénées and Coupe de Catalogne. Four team and individual courses….

