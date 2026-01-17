La Trace des Maquisards 2026 Randonnée vers la Ferme du Mont Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua
La Trace des Maquisards 2026 Randonnée vers la Ferme du Mont Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua samedi 7 février 2026.
La Trace des Maquisards 2026 Randonnée vers la Ferme du Mont
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Entrée au musée comprise dans le tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
A l’occasion du trail nocturne historique La Trace des Maquisards , le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et Haut-Bugey Tourisme vous proposent une randonnée.
.
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain and Haut-Bugey Tourisme invite you to take part in the historic night trail La Trace des Maquisards .
L’événement La Trace des Maquisards 2026 Randonnée vers la Ferme du Mont Nantua a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme du Haut-Bugey