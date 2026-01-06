La Trace Rando Ski ESF Le Monêtier-les-Bains
La Trace Rando Ski ESF Le Monêtier-les-Bains mercredi 18 février 2026.
La Trace Rando Ski ESF
Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes
Début : 2026-02-18 18:00:00
2026-02-18
Rendez-vous pour l’événement ski de rando de l’ESF Monêtier, en partenariat avec Dynastar.
Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 42 66
English : Trace Rando Ski Dynastar ESF
The ESF Monêtier ski touring event, in partnership with Dynastar.
