La tradition orale en Bretagne Rue Louis Pasteur Scaër

La tradition orale en Bretagne

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Sur les terres bretonnes est née une tradition orale d’une grande richesse. Venez la découvrir à travers des contes, des légendes et des poèmes et partager vos propres histoires !

Entrée libre et gratuite

Tout public .

