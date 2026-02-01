La tradition orale en Bretagne Rue Louis Pasteur Scaër
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Sur les terres bretonnes est née une tradition orale d’une grande richesse. Venez la découvrir à travers des contes, des légendes et des poèmes et partager vos propres histoires !
Entrée libre et gratuite
Tout public .
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
